داعية: جهاد النفس أساس الثبات على الطاعة وترك المعاصي.. فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن النفس البشرية تواجه ثلاثة دواعي رئيسية، أولها داعٍ من الشيطان يحثها على الوقوع في الذنوب والمعاصي، وثانيها داعٍ من الملَك يوجهها إلى طريق الطاعة والالتزام بالأخلاق، وثالثها داعٍ داخلي يسعى وراء شهوات الدنيا.

وأوضحت أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن جهاد النفس يتمثل في مقاومة هذه الدوافع، والالتزام بما أحلّه الله، والابتعاد عما حرّم حفاظًا على النفس البشرية، مشيرة إلى أن أوامر الله عز وجل ونواهيه كلها تأتي لمصلحة الإنسان وحمايته.

وأضافت أبو الخير، أن الإنسان قد يضعف أحيانًا ويقع في الذنب أو المعصية، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فباب التوبة مفتوح أمام الجميع، مؤكدة أن المماطلة والتسويف في التوبة من عمل الشيطان، وأن على المسلم أن يبادر دائمًا بالعودة إلى طريق الله دون تأجيل.

وشددت الداعية على أن جهاد النفس لا يكتمل إلا بالصبر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يتصبر يصبره الله»، موضحة أن أعظم عطاء يمنحه الله لعباده هو الصبر، الذي يُعينهم على الثبات في الطاعة، والابتعاد عن الذنوب، والتحمل عند الابتلاء.

واختتمت أبو الخير حديثها بالدعاء أن يرزق الله الجميع قلوبًا سليمة وتوبة صادقة، وأن يحسن خاتمة عباده المؤمنين على طاعته ورضوانه.