الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

داعية: جهاد النفس أساس الثبات على الطاعة وترك المعاصي.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن النفس البشرية تواجه ثلاثة دواعي رئيسية، أولها داعٍ من الشيطان يحثها على الوقوع في الذنوب والمعاصي، وثانيها داعٍ من الملَك يوجهها إلى طريق الطاعة والالتزام بالأخلاق، وثالثها داعٍ داخلي يسعى وراء شهوات الدنيا.

وأوضحت أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن جهاد النفس يتمثل في مقاومة هذه الدوافع، والالتزام بما أحلّه الله، والابتعاد عما حرّم حفاظًا على النفس البشرية، مشيرة إلى أن أوامر الله عز وجل ونواهيه كلها تأتي لمصلحة الإنسان وحمايته.

وأضافت أبو الخير، أن الإنسان قد يضعف أحيانًا ويقع في الذنب أو المعصية، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فباب التوبة مفتوح أمام الجميع، مؤكدة أن المماطلة والتسويف في التوبة من عمل الشيطان، وأن على المسلم أن يبادر دائمًا بالعودة إلى طريق الله دون تأجيل.

وشددت الداعية على أن جهاد النفس لا يكتمل إلا بالصبر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يتصبر يصبره الله»، موضحة أن أعظم عطاء يمنحه الله لعباده هو الصبر، الذي يُعينهم على الثبات في الطاعة، والابتعاد عن الذنوب، والتحمل عند الابتلاء.

واختتمت أبو الخير حديثها بالدعاء أن يرزق الله الجميع قلوبًا سليمة وتوبة صادقة، وأن يحسن خاتمة عباده المؤمنين على طاعته ورضوانه. 

صدى البلد الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير الطاعة

