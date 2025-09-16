دينا أبو الخير: التفرقة بين الأبناء خطر يولد الكراهية

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن التربية المعتدلة المتوازنة هي الأساس في تنشئة الأبناء، مؤكدة أن التفرقة بينهم قد تولد مشاعر الكراهية والحقد بين الاخوة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض الأمهات يقعن في خطأ خطير عندما يفضلن أحد الأبناء على الآخر، سواء كانت البنت الصغرى أو الكبرى، وهو ما يترك آثارًا سلبية على نفسية الأطفال وعلاقاتهم داخل الأسرة.

وأضافت أن الآباء والأمهات مطالبون بالعدل والإحسان في معاملة الأبناء، لأن الأبناء نعمة من الله واختبار في آن واحد، موضحة أن الله تعالى أمر بالعدل بين الناس وخاصة بين الأولاد.

وأوضحت أن الأم يجب أن تكون مصدر الحنان والعطاء، وليس مصدر الظلم والتفرقة، معتبرة أن وقوع الأم في هذا الخطأ انتزاع للفطرة السليمة التي أودعها الله في قلبها.

وتابعت أن الأم التي تظلم أحد أبنائها ستواجه نتائج هذا الظلم في الدنيا والآخرة، داعية الأمهات إلى مراجعة أنفسهن والالتزام بالعدل بين الأبناء.