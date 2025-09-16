ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية

شهدت الساعات الماضية، تحركات واسعة من جانب مسئولي النادي الأهلي، لعمل ترتيبات عديدة مع بدء العد التنازلي قبل انعقاد ‏الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة القادم، للتصويت على تعديلات ‏لائحة النظام الأساسي، وسط دعوات للإحتشاد ‏من أجل التصويت على التعديلات الهامة، والتي تتعلق بمرحلة خاصة في ‏تاريخ النادي.‏

وأنهى مسئولي النادي ترتيبات عديدة لضمان توفير الأجواء اللازمة للأعضاء من خلال حزمة خدمات مميزة للغاية، في ‏الوقت ‏الذي أعلن فيه محمود الخطيب رئيس النادي عن حضوره الاجتماع، ووجه رسالة الى الأعضاء طالبهم بالحضور ‏والمشاركة ‏في رسم مستقبل ناديهم.‏

‏وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم ‏تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم ‏الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع ‏الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، تهدف هذه الترتيبات إلى ‏ضمان ‏راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في ‏أماكن بارزة للتيسير على ‏الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام ‏داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة ‏بعملية التصويت أو التنظيم، ‏وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة ‏في ‏التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء ‏مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.‏