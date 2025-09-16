ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية

شهدت الساعات الماضية، تحركات واسعة من جانب مسئولي النادي الأهلي، لعمل ترتيبات عديدة مع بدء العد التنازلي قبل انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة القادم، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وسط دعوات للإحتشاد من أجل التصويت على التعديلات الهامة، والتي تتعلق بمرحلة خاصة في تاريخ النادي.
وأنهى مسئولي النادي ترتيبات عديدة لضمان توفير الأجواء اللازمة للأعضاء من خلال حزمة خدمات مميزة للغاية، في الوقت الذي أعلن فيه محمود الخطيب رئيس النادي عن حضوره الاجتماع، ووجه رسالة الى الأعضاء طالبهم بالحضور والمشاركة في رسم مستقبل ناديهم.
وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، تهدف هذه الترتيبات إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.