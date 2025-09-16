دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح

ينطلق بعد أيام قليلة عام مدرسي جديد ويرغب عدد كبير من الآباء في معرفة دعاء بداية العام الدراسي الجديد لطلب التوفيق والسداد لأبنائهم، ويسعى أولياء الأمور إلى الأخذ بالأسباب التي توفر لأولادهم بيئة تعليمية مناسبة، وإلى جانب توفير المناخ التعليمي المناسب فإنه ينبغي لكل طالب وطالبة ترديد دعاء بداية العام الدراسي الجديد من أجل نيل التوفيق والنجاح من الله تعالى.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد قصير جدا

يستحب مع بداية الدارسة أن يتوكل الطالب على الله تعالى وأن يستعين به وطلب التوفيق ومن أفضل ما يقوله في هذه المناسبة هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد ويمكن ترديد هذا الدعاء بأي صيغة يحبها الطالب، ولكن نعرض لكم بعض صيغ الدعاء السهلة:

اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين حافظ لى على أولادي من كل سوء

اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة.

اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.

اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم.

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للتوفيق والنجاح

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني. اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا. اللهم افتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء. يارب افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى. رب استودعتك فلذة كبدي فأنت أعظم الموكلين يا الله حسبي الله الذي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اني استودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم أجعله عامًا سعيدًا عليهم. اللهم اصلح حال أولادنا، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا رب. اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين، وارزقهم العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق الحسنة. اللهم وفق أولادي في دراستهم واجعلهم من عبادك الصالحين، ومن أهل التقوى والصلاح.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد لطلب النجاح