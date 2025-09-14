قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
ديني

دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم

شيماء جمال

مع اقتراب موعد بداية الفصل الجديد يبحث الكثير عن دعاء دخول الأبناء المدارس ليهدى الله أبنائهم ويوفقهم ويعينهم فى دراستهم، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء دخول الأبناء المدارس

اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين حافظ لى على أولادي من كل سوء
اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة.


اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.


اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم.


دعاء دخول المدرسة

اللهم اجعل أول يوم دراسي خيرًا عليهم، وافتح لهم فيه أبواب رحمتك، وأكرمهم بموجبات حفظك وعفوك.


اللهم أعنهم على تحصيل العلم وارزقهم سبل النجاح.


أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، وهامة، ومن كل عين لامة
اللهم إنى أسألك أن تحفظ أبنائي من رفقاء السوء إنك أنت اللطيف الخبير


يا رب أستودعك أبنائي من شر الحاسدين والحاقدين


اللهم احفظ اولادي من الأذى والحسد والعين إنك أنت الحفيظ الكريم


يا رب احفظ أبنائي وأسألك يا الله أن تحفظهم من الحاسدين


اللهم أصرف عن أولادي أعين الحاسدين وأسألك أن تتولاهم بحفظك العظيم وكرمك الواسع.

دعاء للأبناء فى أول يوم دراسي

اللهم احفظ أبنائي من رفقاء السوء والمنافقين وأصدقاء المصلحة

اللهم ابعد كل شر عن أبنائي واحرسهم بعينك التي لا تنام.


اللهم إني أعيذ بك أولادي من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم أسألك أن تهدهم سبل الرشاد.

اللهم اجعل العلم نورًا يهتدون به، وابعدهم عن الجهل وأبعده عنهم.

اللهم علّمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علّمتهم وزدهم علمًا يا كريم.

اللهم بارك لهم في عامهم الدراسي الجديد.

دعاء للتوفيق فى المدرسة

اللهم بارك لنا في أوقات أولادنا وأولاد المسلمين.

اللهم بارك لهم في حفظهم وبارك لهم في فهمهم، وبارك لهم في استذكارهم.

اللهم أعنّا في عامنا الجديد على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ألهمهم سبل النجاح والفلاح، وأعنهم على الدراسة والتحصيل العلمي.
اللهم ارزقهم قوّة الحفظ وحسن الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

زراعة الشرقية
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
نجلاء بدر
بوسي
