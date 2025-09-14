دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم

مع اقتراب موعد بداية الفصل الجديد يبحث الكثير عن دعاء دخول الأبناء المدارس ليهدى الله أبنائهم ويوفقهم ويعينهم فى دراستهم، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء دخول الأبناء المدارس

اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين حافظ لى على أولادي من كل سوء

اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة.



اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.



اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم.



دعاء دخول المدرسة

اللهم اجعل أول يوم دراسي خيرًا عليهم، وافتح لهم فيه أبواب رحمتك، وأكرمهم بموجبات حفظك وعفوك.



اللهم أعنهم على تحصيل العلم وارزقهم سبل النجاح.



أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، وهامة، ومن كل عين لامة

اللهم إنى أسألك أن تحفظ أبنائي من رفقاء السوء إنك أنت اللطيف الخبير



يا رب أستودعك أبنائي من شر الحاسدين والحاقدين



اللهم احفظ اولادي من الأذى والحسد والعين إنك أنت الحفيظ الكريم



يا رب احفظ أبنائي وأسألك يا الله أن تحفظهم من الحاسدين



اللهم أصرف عن أولادي أعين الحاسدين وأسألك أن تتولاهم بحفظك العظيم وكرمك الواسع.

دعاء للأبناء فى أول يوم دراسي

اللهم احفظ أبنائي من رفقاء السوء والمنافقين وأصدقاء المصلحة

اللهم ابعد كل شر عن أبنائي واحرسهم بعينك التي لا تنام.



اللهم إني أعيذ بك أولادي من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم أسألك أن تهدهم سبل الرشاد.

اللهم اجعل العلم نورًا يهتدون به، وابعدهم عن الجهل وأبعده عنهم.

اللهم علّمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علّمتهم وزدهم علمًا يا كريم.

اللهم بارك لهم في عامهم الدراسي الجديد.

دعاء للتوفيق فى المدرسة

اللهم بارك لنا في أوقات أولادنا وأولاد المسلمين.

اللهم بارك لهم في حفظهم وبارك لهم في فهمهم، وبارك لهم في استذكارهم.

اللهم أعنّا في عامنا الجديد على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ألهمهم سبل النجاح والفلاح، وأعنهم على الدراسة والتحصيل العلمي.

اللهم ارزقهم قوّة الحفظ وحسن الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين.