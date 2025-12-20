برلماني: توجيه استثمارات بقيمة 65.7 مليار جنيه للصعيد غير مسبوق

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد ضمن خطة العام المالي 2025/2026 تبلغ نحو 65.7 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف إحداث تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عيش لائق لأهالي الصعيد.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن النسبة الأكبر من الاستثمارات موجهة لإقليم جنوب الصعيد بقيمة 31.7 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، فيما تصل استثمارات إقليم وسط الصعيد إلى نحو 12.3 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توزيع التنمية بشكل متوازن بين مختلف محافظات الصعيد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الجولة الميدانية الأخيرة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي شملت متابعة المشروعات التنموية في محافظتي الأقصر وسوهاج، من بينها تطوير المناطق الصناعية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمشروعات السياحية، والمرافق الخدمية مثل الكورنيش والممشى الفرعوني وحدائق المدن، بالإضافة إلى افتتاح وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة في الصعيد.

ووجه النائب أحمد محسن، التحية للدولة المصرية، وللقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على هذه الجهود، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة في الصعيد تعكس التزام القيادة السياسية بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة لمواطني الصعيد.