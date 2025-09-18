قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
توك شو

ماهر فرغلى : جماعة الإخوان تدير شبكة معقدة في بريطانيا وتستهدف مصر ضمن مشروع دولي مشبوه

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى
علي مكي

كشف ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود شبكة معقدة ومنظمة لجماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية تغض الطرف عن أنشطة هذه الكيانات، وتسمح بعملها رغم ارتباطها بالتنظيم الدولي للجماعة.

وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن "رابطة مسلمي بريطانيا" تمثل الواجهة الرسمية للإخوان في المملكة المتحدة، وتخضع لها 39 جمعية ومنظمة تعمل تحت مظلتها.

وأضاف أن من بين الكيانات البارزة التابعة لهذه الشبكة: موقع "إخوان أونلاين" (بالنسخة الإنجليزية) المنظمة الإسلامية للإغاثة ومؤسسة قرطبة للحوار، التي يديرها أنس التكريتي ومقرها لندن ومنظمة سواسية لحقوق الإنسان وموقع “ميدل إيست” وشركة "إخوان سايت" .

وأكد فرغلي أن هذه الكيانات جميعها مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان، الذي يضم قيادات من جنسيات مختلفة، مثل الأردن والعراق والجزائر، وليس فقط من مصر. وتساءل عن سبب التركيز المكثف للجماعة على مصر تحديدًا، رغم تعدد الجنسيات داخل هيكل التنظيم الدولي.

وأوضح أن جماعة الإخوان تسعى إلى تفكيك الدولة المصرية من خلال أدوات متعددة، في مقدمتها الإعلام والدعاية، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي تديرها الجماعة من بريطانيا تتلاقى مع أجندات غربية وصهيونية تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وتابع فرغلي قائلا : ترك هذه الكيانات تعمل بحرية في دول مثل بريطانيا يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويؤكد وجود تواطؤ أو استغلال سياسي لأنشطة الجماعة بما يخدم مصالح دولية تتعارض مع الأمن القومي العربي، وخاصة المصري.

الاخوان ماهر فرغلى محمد مصطفى شردى

