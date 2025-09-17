حسام الغمري: «نتنياهو» المرشد الحقيقي للإخوان.. والجماعة الإرهابية تستهدف جبهتنا الداخلية

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن عناصر في الإخوان قاموا بإنتاج فيديو كي يكشفون للقواعد الإخوانية في تركيا تناقض الإخواني محمود حسين وتلاعبه بالمواقف للحصول على السلطة والنفوذ والممتلكات.



وقال حسام الغمري في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”: "عندما حدث خلاف بين الإرهابي محمود حسين وإبراهيم منير قام محمود حسين بالخروج في فيديو يؤكد فيه أن تعيين نائب المرشد يكون من خلال مجلس الشورى وليس بقرار من المرشد كما كان يدعي سابقاً".



وأكمل حسام الغمري: "الخناقة بين عناصر التنظيم الدولي للإخوان وقفت بطلب من المرشد الحقيقي بنيامين نتنياهو".

ولفت حسام الغمري: "كل عناصر الإخوان تستهدف الجبهة الداخلية للدولة المصرية والإخوان يعملون على استهداف وعي المواطن المصري".