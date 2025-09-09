حسام الغمري يكشف عن شبكة التمويل التي تستخدمها الجماعة الإرهابية لاستهداف السفارات المصرية بالخارج

أكد المحلل السياسي حسام الغمري، أن التحركات التي تتم ضد مصر، تدار من خلال غرفة عمليات للحرب النفسية ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم تمويل تلك التحركات بمليارات الدولارات.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المخطط مدروس بعناية، مؤكدا ان هذا المخطط يتم من خلاله إعداد وترويج شخصيات معينة عبر منصات إعلامية ممولة، بهدف التأثير على الوعي العام واستهداف استقرار الدولة المصرية والجبهة الداخلية.

وتابع المحلل السياسي، أن شخصيات مثل عبد الرحمن أبو دية وعزام التميمي يستخدمون محمد ناصر كواجهة لتلميع شخصيات يتم اختيارها بعناية لتنفيذ أجندات معينة.