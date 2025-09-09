قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تتويجاً لوساطة مصرية.. الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين ودوليين سبل خفض التصعيد النووي
نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر
البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر
أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة
منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من بوركينا فاسو في طريقه للمونديال
تعيين فوري.. رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025
التحكيم ظالمنا | تعليق ناري من أحمد موسى على هدف مصر الملغى: ده جون
إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو
مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة
تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الغمري: جماعة الإخوان تعمل على تنفيذ المخطط الصهيوني لضرب الاستقرار والاصطفاف الداخلي

الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري
الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري
محمود محسن

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن ما يحدث  على الساحة الدولية ليس وليد الصدفة، مشيرا إلى أن المؤامرات التي تحدث ضد الدولة، له هدف وهو ضرب الإستقرار والإصطفاف الداخلي.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان جماعة الإخوان تعمل على تنفيذ المخطط الصهيوني، وذلك لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط الجديد

وتابع الإعلأمي والباحث السياسي حسام الغمري، أن الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر ليسوا سوى أدوات إعلامية تُدار من قبل هذه القيادات، موضحًا أن معتز مطر، على سبيل المثال، "يفتقر إلى الثقافة السياسية الحقيقية"، ويتم توجيهه بشكل كامل من قِبل أبو دية وفريقه، لتنفيذ أجندة الجماعة في الخارج.

حسام الغمري الساحة الدولية الإستقرار الإصطفاف الداخلي الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

راغب علامة وفضل شاكر

نجل فضل شاكر للفنان راغب علامة: المحكمة العسكرية برأت والدي

هنا الزاهد

بفستان مجسم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هاله صدقي

هالة صدقي تتألق على ريد كاربت مهرجان بردية

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد