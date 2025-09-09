حسام الغمري: جماعة الإخوان تعمل على تنفيذ المخطط الصهيوني لضرب الاستقرار والاصطفاف الداخلي

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن ما يحدث على الساحة الدولية ليس وليد الصدفة، مشيرا إلى أن المؤامرات التي تحدث ضد الدولة، له هدف وهو ضرب الإستقرار والإصطفاف الداخلي.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان جماعة الإخوان تعمل على تنفيذ المخطط الصهيوني، وذلك لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط الجديد

وتابع الإعلأمي والباحث السياسي حسام الغمري، أن الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر ليسوا سوى أدوات إعلامية تُدار من قبل هذه القيادات، موضحًا أن معتز مطر، على سبيل المثال، "يفتقر إلى الثقافة السياسية الحقيقية"، ويتم توجيهه بشكل كامل من قِبل أبو دية وفريقه، لتنفيذ أجندة الجماعة في الخارج.