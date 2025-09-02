الغمري يكشف دور عبد الرحمن أبو دية في حملات تشويه صورة مصر بالخارج

كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادي الإخواني عبد الرحمن أبو دية في قيادة حملات منظمة تستهدف تشويه صورة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على منصات إعلامية وكيانات خارجية كجزء من استراتيجية تستهدف الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية، ليس فقط في ما يتعلق بملف غزة، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقال الغمري، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن عبد الرحمن أبو دية يُعد من أبرز المحركين الرئيسيين لتلك الحملات، مشيرًا إلى أنه يتولى تمويل وتنظيم التظاهرات التي تُقام أمام السفارات المصرية في عدد من الدول، تحت غطاء المعارضة السياسية، فيما تهدف بالأساس إلى تقويض صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الدولي.

كما أوضح الغمري أن نجل أبو دية، ويدعى "عامر"، يشارك والده في هذه الأنشطة، مؤكدًا أن البرنامج حصل على صور حصرية تظهر عامر أثناء مشاركته في تنظيم تلك الفعاليات.

واستعرض الإعلامي خلال الحلقة صورًا حصرية لاجتماعات سرية عقدتها قيادات إخوانية في العاصمة البريطانية لندن، شارك فيها عبد الرحمن أبو دية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في التنظيم مثل عزام التميمي وأبو أنس، بالإضافة إلى صور جمعت أنس برقوقة بوالده والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، مؤكدًا أن هذه الشخصيات تمثل ما وصفه بـ"الذراع الخفي" للتنظيم خارج مصر.

وأشار الغمري إلى أن الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر ليسوا سوى أدوات إعلامية تُدار من قبل هذه القيادات، موضحًا أن معتز مطر، على سبيل المثال، "يفتقر إلى الثقافة السياسية الحقيقية"، ويتم توجيهه بشكل كامل من قِبل أبو دية وفريقه، لتنفيذ أجندة الجماعة في الخارج.