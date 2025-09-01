ثروت الخرباوي: الإخوان منعوني من مغادرة بيتي أسبوع كامل حتى لا أفضح خطتهم

أكد الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، لم يؤسس جماعة دعوية، ولكنه قام بتأسيس دولة داخل الدولة، مشيرا إلى أن بعض قيادات الإخوان كانوا بيفضحوا نواياهم من غير ما يقصدوا واللي كانت بتأكد على خططهم.

وقال ثروت الخروباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه في جماعة الإخوان يجب أن يشعر الأخَ بالدونية وأنه أقل من المرشد، مؤكدا أن المسافة بينهم بعيدة جدًا.

وتابع الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن جماعة الإخوان منعوني من مغادرة بيتي أسبوع كامل حتى لا أفضح خطتهم، وحملتهم الإنتخابية.



