زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ثروت الخرباوي: الأعمال التي قامت بها جماعة الإخوان كان الغرض منها الربح

الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر
الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر
محمود محسن

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، أن حسن البنا عندما أنشأ جماعة الإخوان، أنشأ بعض المشروعات والشركات على مدار فترة، مشيرا إلى أن الأعمال التي قامت بها الجماعة كان الغرض منها الربح في المقام الأول دون أي إعتبارات أخرى.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن خيرت الشاطر كان عضو مجلس إدارة لأحد البنوك التابعة لنقابة المهندسين، وتم إستغلال معارض السلع المعمرة بنقابة المهندسين والأطباء والمحامين، وتم إستغلال معارض السلع المعمرة في غسيل الأموال.

وتابع الكاتب والمفكر، أن جماعة الاخوان انشاوا التنظيم السري المسلح سنة 1939، مشيرا إلى أنه وهو نفس عام قيام الحرب العالمية الأولى، مؤكدا أن حسن البنا حصل على 500 جنيه دعم من رئيس المحفل الماسوني بباريس، مشيرا إلى أن كلمة جماعة الإخوان مقتبسة من الإخوية الماسونية. 

الدكتور ثروت الخرباوي جماعة الإخوان المشروعات الجماعة المهندسين

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

مدينة دمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشهد افتتاح ميدان الدكتور باسم فاضل بعد تطويره

فروع البنوك بالصعيد

البنوك تعزز تواجدها في الصعيد بتوجيه من المركزي..تفاصيل

الإسكان

تتوالى حملات ردع المخالفين.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لـ15 مخالفة متنوعة بمختلف المناطق

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد