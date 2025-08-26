ثروت الخرباوي: الأعمال التي قامت بها جماعة الإخوان كان الغرض منها الربح

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، أن حسن البنا عندما أنشأ جماعة الإخوان، أنشأ بعض المشروعات والشركات على مدار فترة، مشيرا إلى أن الأعمال التي قامت بها الجماعة كان الغرض منها الربح في المقام الأول دون أي إعتبارات أخرى.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن خيرت الشاطر كان عضو مجلس إدارة لأحد البنوك التابعة لنقابة المهندسين، وتم إستغلال معارض السلع المعمرة بنقابة المهندسين والأطباء والمحامين، وتم إستغلال معارض السلع المعمرة في غسيل الأموال.

وتابع الكاتب والمفكر، أن جماعة الاخوان انشاوا التنظيم السري المسلح سنة 1939، مشيرا إلى أنه وهو نفس عام قيام الحرب العالمية الأولى، مؤكدا أن حسن البنا حصل على 500 جنيه دعم من رئيس المحفل الماسوني بباريس، مشيرا إلى أن كلمة جماعة الإخوان مقتبسة من الإخوية الماسونية.