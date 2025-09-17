بالوثائق.. حسام الغمري يفضح الإخوان ويؤكد امتلاكهم ثروات في أفريقيا

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية له ثروات في أفريقيا لا يعلم عنها عناصر الإخوان المتواجدين في مصر شيء .



وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" في يناير 2023 قام إخواني بنشر بوست يظهر نموذجا لممتلكات وأصول الإخوان في أفريقيا ".

وقام حسام الغمريـ بعرض وثائق تؤكد تنازع الإخوان على ممتلكات الجماعة في الخارج لا سيما في أفريقيا .



وأكمل حسام الغمري :" في يوليو 2018 كان هناك جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي والتي اكدتت وجود ممتلكات لجماعة الإخوان في أفريقيا ".



ولفت حسام الغمري :" كما اعترفت لجنة الاستماع في الكونجرس الأمريكي بقيام جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل مصر ".

