أصل الحكاية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

تُعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أكثر الأحداث المرتقبة في عالم كرة القدم كل عام، لتحديد أفضل لاعب خلال الموسم الماضي.

هذا العام، ستُقام النسخة 69 من الحفل في يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في باريس. يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الجوائز المختلفة وصولاً إلى جائزة الكرة الذهبية.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 

يمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.

معايير التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

قائمة الجوائز المقدمة

ستمنح النسخة الحالية 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والنساء وجوائز منافسات مختلطة، وهي:

جائزة الكرة الذهبية للرجال.

جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب).

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال).

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات).

أفضل نادٍ رجالي.

أفضل نادٍ نسائي.

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم).

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

تتضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025 كل من:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

ما حظوظ محمد صلاح؟

يبرز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كأحد أبرز المرشحين، حيث قدم صلاح موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 

لكن، كان حظه أقل في دوري أبطال أوروبا حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية. 

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.

توقعات الفائز بالكرة الذهبية 

تشير التوقعات إلى أن عثمان ديمبيلي هو الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وفقًا لشركة أفيسيا الاستشارية. تُظهر التقديرات أن حظوظ ديمبيلي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، تبلغ 72%. يليه لامين جمال بنسبة 56%، ثم فيتينيا و محمد صلاح بنسب 40% و39% على التوالي.

الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية موعد حفل الكرة الذهبية جوائز الكرة الذهبية ترتيب الكرة الذهبية 2025 محمد صلاح عثمان ديمبلي

