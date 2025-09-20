أحمد شوبير: أتمنى تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن أرقامه في التسجيل وصناعة الأهداف تشهد تحسنًا ملحوظًا.



وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “محمد صلاح ماشي بخطوات جيدة مع ليفربول هذا الموسم، وأرقامه في التسجيل وصناعة الأهداف في تحسن وازدياد، أتمنى يكمل بنفس المستوى وأحسن كمان، كلنا بنتمنى نشوفه على المنصة بعد يومين ويرفع الكرة الذهبية، لأنها هتكون تتويج لمجهوده وتعبه وإصراره اللي مخليينه فخر لينا كلنا كمصريين وعرب”.

وواصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن الهولندي ريان جرافينبيرخ من افتتاح التسجيل لفريق ليفربول أمام إيفرتون، في المباراة التي تُقام حالياً ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

جاء الهدف في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح استغلها جرافينبيرخ ببراعة لينجح في التسجيل.

وعادل محمد صلاح رقم زميله السابق جيمس ميلنر بتسجيله 89 تمريرة حاسمة، ليصبح تاسع أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث صناعة الأهداف.