رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
جلسة حوار مجتمعى لمشروعات بترولية بمطروح

ايمن محمود

نظمت شركة خالدة للبترول جلسات التشاور المجتمعى لمشروعات   خاصة بالشركة برئاسة المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي و بحضور ، الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح   و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام و الدكتور تامر عايش نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعي ، والمهندس محمد ابو شوشه مدير عام السلامة بوزارة البترول ، وممثلي جهاز شئون البيئة والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد و مشايخ مطروح وقيادات ورؤساء قـطاعات شـــركة خــالدة للبـترولوعدد من مديري المديريات والادارات التنفيذية والخدمية وعدد من عمد ومشايخ مطروح

وفي كلمته نقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجميع الحضور ،وتمنياته كل توفيق ونجاح لجلسات التشاور المجتمعى الخاصة بتسهيلات الانتاج بشركة خالدة للبترول.

مشيرا إلى أن الحفاظ على سلامة البيئة من أى مخاطر يعد من أهم القضايا التي تشغل العلماء والباحثين.

واوضح ان محافظة مطروح  تعد من البيئات الصحراوية بما تمثله من مساحة شاسعة تمثل نحو1/6 مساحة مصر.. بعمق صحراوى نحو 400 كم،مما يستوجب تضافر الجهود من أجل حمايتها. ومع تعدد القوانين وضرورة تفعيلها إنطلاقاً من حرص الدولة على البيئة عامة .والصحراوية خاصة ووضع ضوابط وشروط المشروعات للحفاظ على البيئة ومنع أى إخلال بالتوازن الطبيعي بها.

ووجه الشكر والتقدير لشركة خالدة للبترول لحرصها على هذا الحوار المجتمعى إستمرارا لجهود مشاركتها المجتمعية الفاعلة مع محافظة مطروح سواء فى الجهود الاجتماعية او الاقتصادية او البيئية وغيرها للمساهمة فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة بل وتأكيد حرصها الحفاظ على بيئة مطروح الساحلية والسياحية الواعدة ، ومواكبة أجهزة مطروح بما يتم على ارض ومواقع الشركة من جهود انتاجية .

واكد ترحيب محافظة مطروح بجلسة الحوار بشان دراسات تقييم الاثر البيئى لعدد من مشروعات الشركة وما تستهدفه من العمل على مزيد من الانتاج و الحفاظ على بيئة محافظة مطروح، كإنشاء وتشغيل توسعات تسهيلات الانتاج ، وخط انابيب بطول 83 كم ، ومشروع انشاء خط أنابيب محروسة أبو الغراديق بطول 26 كم ، واخر بطول 24 كم ، و مناقشة وعرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروعات وفقاً لأحكام قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 .

واكدت الجلسة على تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق استراتيجية الدولة في الاستدامة وللحفاظ على البيئة بتكامل كافة الجهات ، مع وضع الحلول وتحقيق الاستثمار الأمثل، و توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بمشروع الشركة بما يعود على أهالي المنطقة

‎ بينما أعرب المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي عن اعتزازه بوجوده اليوم بمحافظة مرسى مطروح، مرحبًا بجميع بالحضور من القيادات التنفيذية والشعبية ، ومؤكدًا أن الاهتمام بزيادة الإنتاج لا يُعد هدفًا تشغيليًا فقط، بل يمثل مسؤولية وطنية، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

‎كما شدد على أن الاهتمام بالبيئة والسلامة والصحة المهنية يُعد ركيزة أساسية في جميع أنشطة الشركة، مؤكدًا أهمية الدور التكاملي بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الدولة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

