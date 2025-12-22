مدير تعليم مطروح تتابع فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط حضور حاشد

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انتظام فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حضور طلابي حاشد والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين والذين قاموا بالشرح والتحليل للتمارين وتدريب الطلاب علي أداء الامتحان بنظام البوكليت وذلك وسط تركيز كبير ومتابعة دقيقة

جاء ذلك بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي وصلاح فهمى موجه عام اللغة العربية

وأكدت مدير تعليم مطروح أنها وجهت موجهي عموم المواد الدراسية بحضور فعاليات المراجعات النهائية للشهادة الاعدادية منذ انطلاقها وذلك لتبصير الطلاب بنظام البوكليت ونوعية الأسئلة بالنظام الامتحاني الجديد كذلك الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الطلاب بهذا الشأن.

وأشارت نادية فتحي أن الحضور الكبير للطلاب بقاعة العمد والمشايخ يعكس حرصهم الشديد علي تحقيق أقصي استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل بالشرح والتفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة

واختتمت وكيل الوزارة تصريحاتها مؤكدة مواصلة تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية مشيرة أن ذلك يأتي دعما لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.