الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيرته التنزانية تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات بنية تحتية
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
محافظات

مدير تعليم مطروح تتابع فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط حضور حاشد

تعليم مطروح تتابع المراجعة النهائية
تعليم مطروح تتابع المراجعة النهائية
ايمن محمود

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انتظام فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حضور طلابي حاشد والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين والذين قاموا بالشرح والتحليل للتمارين وتدريب الطلاب علي أداء الامتحان بنظام البوكليت وذلك وسط تركيز كبير ومتابعة دقيقة

جاء ذلك بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي وصلاح فهمى موجه عام اللغة العربية

وأكدت مدير تعليم مطروح أنها وجهت موجهي عموم المواد الدراسية بحضور فعاليات المراجعات النهائية للشهادة الاعدادية منذ انطلاقها وذلك لتبصير الطلاب بنظام البوكليت ونوعية الأسئلة بالنظام الامتحاني الجديد كذلك الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الطلاب بهذا الشأن.

وأشارت  نادية فتحي أن الحضور الكبير للطلاب بقاعة العمد والمشايخ يعكس حرصهم الشديد علي تحقيق أقصي استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل بالشرح والتفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة

واختتمت وكيل الوزارة تصريحاتها مؤكدة مواصلة تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية مشيرة أن ذلك يأتي دعما لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

