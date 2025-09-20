زلة لسان تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2025.. من هو؟

أثارت تقارير صحفية فرنسية جدلا واسعا بعدما كشفت عن هوية اللاعب المتوقع تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

تسريب عبر بث مباشر يفضح النتيجة

ووفقا لمجلة "فوتبول 365"، فقد تسبب أحد الصحفيين البارزين في "فرانس فوتبول" بزلة لسان خلال بث مباشر، حينما حاول التهرب من ذكر اسم الفائز، لكنه أفصح عن جزء من الاسم قبل أن يتدارك الموقف.

ورغم محاولته إخفاء الأمر، رصد المتابعون الإشارة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، سيكون المتوج بالجائزة هذا العام.

ضغوط فرنسية لدعم ديمبيلي

التقارير أشارت أيضا إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدداً من الشخصيات الرياضية الفرنسية مارسوا ضغوطاً قوية لدعم حظوظ ديمبيلي، رغم الجدل القائم حول مدى أحقيته بالجائزة، خصوصا مع وجود أسماء بارزة منافسة مثل المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، وموهبة برشلونة لامين يامال.

موعد الحفل والقائمة النهائية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المجلة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن القائمة النهائية المكونة من 30 لاعباً، بينهم ثنائي عربي فقط هما محمد صلاح (ليفربول) و أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

كما ضمت القائمة ثمانية لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، بجانب عدد من النجوم مثل لامين يامال وكيليان مبابي وبيدري.

برشلونة يستعد للمشاركة

وفي سياق متصل، أعلن نادي برشلونة سفر وفد رسمي إلى باريس عقب مواجهة خيتافي يوم الأحد، من أجل حضور الحفل.

وسيمثل الفريق الأول كل من: لامين يامال، رافينيا، وباو كوبارسي، إلى جانب المدرب الألماني هانزي فليك.

ورغم أن أجواء النادي الكتالوني لا تعكس تفاؤلا كبيرا بشأن فرص لاعبيه في التتويج، يبقى الأمل قائماً حتى اللحظة الأخيرة وسط التكتم المعتاد من منظمي الجائزة.

النسخة 69 من البالون دور

وتعد جائزة 2025 النسخة رقم 69 في تاريخ الكرة الذهبية، التي انطلقت عام 1956، وظلت رمزاً لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم على مدار عقود.