شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
زلة لسان تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2025.. من هو؟

أمينة الدسوقي

أثارت تقارير صحفية فرنسية جدلا واسعا بعدما كشفت عن هوية اللاعب المتوقع تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

تسريب عبر بث مباشر يفضح النتيجة

ووفقا لمجلة "فوتبول 365"، فقد تسبب أحد الصحفيين البارزين في "فرانس فوتبول" بزلة لسان خلال بث مباشر، حينما حاول التهرب من ذكر اسم الفائز، لكنه أفصح عن جزء من الاسم قبل أن يتدارك الموقف. 

ورغم محاولته إخفاء الأمر، رصد المتابعون الإشارة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، سيكون المتوج بالجائزة هذا العام.

ضغوط فرنسية لدعم ديمبيلي

التقارير أشارت أيضا إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدداً من الشخصيات الرياضية الفرنسية مارسوا ضغوطاً قوية لدعم حظوظ ديمبيلي، رغم الجدل القائم حول مدى أحقيته بالجائزة، خصوصا مع وجود أسماء بارزة منافسة مثل المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، وموهبة برشلونة لامين يامال.

موعد الحفل والقائمة النهائية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس. 

وكانت المجلة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن القائمة النهائية المكونة من 30 لاعباً، بينهم ثنائي عربي فقط هما محمد صلاح (ليفربول) و أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

كما ضمت القائمة ثمانية لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، بجانب عدد من النجوم مثل لامين يامال وكيليان مبابي وبيدري.

برشلونة يستعد للمشاركة

وفي سياق متصل، أعلن نادي برشلونة سفر وفد رسمي إلى باريس عقب مواجهة خيتافي يوم الأحد، من أجل حضور الحفل. 

وسيمثل الفريق الأول كل من: لامين يامال، رافينيا، وباو كوبارسي، إلى جانب المدرب الألماني هانزي فليك.

ورغم أن أجواء النادي الكتالوني لا تعكس تفاؤلا كبيرا بشأن فرص لاعبيه في التتويج، يبقى الأمل قائماً حتى اللحظة الأخيرة وسط التكتم المعتاد من منظمي الجائزة.

النسخة 69 من البالون دور

وتعد جائزة 2025 النسخة رقم 69 في تاريخ الكرة الذهبية، التي انطلقت عام 1956، وظلت رمزاً لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم على مدار عقود.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: الصهاينة يرتكبون عدوانا غاشما وإرهابا لا يرضى عنه دين أو قانون

دعاء لأهل غزة

دعاء لأهل غزة.. ردده الآن وانصر إخوانك المستضعفين

صلاة الجماعة

القدر الكافي من الركوع لإدراك ركعة مع الإمام .. احترس من هذا الخطأ

نشرة المرأة والمنوعات| تناول الشوكولاتة يمنع الإصابة بمرض شائع.. فوائد ارتداء الجوارب قبل النوم

نشرة المرأة والمنوعات

حملات مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة الزقازيق

جانب من الحملة

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

