في واقعة مثيرة تم تداولها على نطاق واسع، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن هوية اللاعب الذي سيتوج بالكرة الذهبية لعام 2025، والذي يُنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم الإثنين المقبل في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

تتضمن المعايير الرئيسية لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025:

الأهداف المسجلة

صناعة الأهداف

شباك نظيفة (لقاء يمتاز بالقدرات الدفاعية)

الكؤوس التي تم الفوز بها أو التنافس عليها

اللحظات الكبيرة في موسم 2024-25

السلوك والروح الرياضية

هذه المعايير ستساعد في تحديد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

ترتيب الكرة الذهبية 2025

حللت صحيفة "ذا أثليتيك" إحصائيات المرشحين الـ30 على جائزة الكرة الذهبية، مع تحديد اللاعبين أصحاب أول 10 مراكز كالآتي:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

ما حظوظ محمد صلاح؟

يبرز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كأحد أبرز المرشحين، حيث قدم صلاح موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن، كان حظه أقل في دوري أبطال أوروبا حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية.

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.

تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

في تفاصيل واقعة "زلة اللسان"، انطلقت القصة حين قام أحد الصحفيين البارزين في مجلة "فرانس فوتبول" بموقف غير متوقع خلال بث مباشر، حيث زل لسانه أثناء محاولته التحدث عن الفائز بالكرة الذهبية. رغم محاولته السريعة لتدارك الموقف وإخفاء الاسم، تمكن المتابعون من فهم أن المرشح الفائز هو عثمان ديمبيلي.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، تلقى ديمبيلي دعما كبيرا من مسؤولي باريس سان جيرمان والشخصيات الفرنسية، حيث هناك ضغوطًا من هذه الشخصيات لإعطاء الأولوية لديمبيلي، حتى مع الجدل القائم حول مدى استحقاقه للفوز بالجائزة في ظل تنافسه مع أسماء بارزة مثل محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله أشرف حكيمي، بالإضافة إلى لامين يامال، لاعب برشلونة.

ديمبيلي، الذي انتقل إلى سان جيرمان، حقق نجاحات كبيرة في موسم 2024-2025، حيث فاز بجميع الألقاب تقريباً بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا. ومع ذلك، لم يتمكن من التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد خسارة فريقه في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

على صعيد الأداء الفردي، استطاع ديمبيلي تسجيل 35 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.