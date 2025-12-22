مجموعة مصر | شوط أول إيجابي بين منتخبي جنوب إفريقيا وآنجولا بأمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة أنجولا وجنوب إفريقيا، بالتعادل الإيجابي، في اللقاء الذي يجمع بينمها الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا،والذي يستضيفه اللقاء الملعب الكبير بمراكش.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي

ونجح أسوين في إحراز هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 20 بعد هجمة منظمة من لاعبي جنوب إفريقيا بمجموعة من التمريرات أنهاها أسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

وتعادل مانويل لويس شو للمنتخب الانجولي في الدقيقة 35 لينتهي تلشوط الأول بالتعادل الإيجابي

وجاء تشكيل منتخب إفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس

خط الهجوم: سيفو مبولي، ليل فوستر

من جانبه، استقر المدرب باتريس بوميل على التشكيل الذي سيخوض به منتخب أنجولا اللقاء، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس

خط الدفاع: جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا

خط الوسط: شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو