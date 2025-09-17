سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم

أكد بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنغولا، أنه سيصوّت لـ محمد صلاح في اختيارات أفضل لاعب ضمن جوائز الكرة الذهبية المقبلة كأفضل لاعب في أفريقيا.



وقال جونسالفيس، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "محمد صلاح نموذج للاعب الأفريقي الملتزم والطموح، لكن هناك أيضًا العديد من الأسماء المميزة."

وأضاف: "سأختار من يستحق، وصلاح يستحق أن يكون دائمًا أفضل لاعب في العالم، وليس في أفريقيا فقط."

وتابع: "محمد صلاح فرعون مصري كبير، ويستحق كل الألقاب، وهو الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وقد استحقها كثيرًا على المستويين الأفريقي والعالمي. سأمنحه صوتي نظرًا لأدائه الرائع مع ليفربول."