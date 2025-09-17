قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنغولا، أنه سيصوّت لـ محمد صلاح في اختيارات أفضل لاعب ضمن جوائز الكرة الذهبية المقبلة كأفضل لاعب في أفريقيا.
 

وقال جونسالفيس، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "محمد صلاح نموذج للاعب الأفريقي الملتزم والطموح، لكن هناك أيضًا العديد من الأسماء المميزة."

وأضاف: "سأختار من يستحق، وصلاح يستحق أن يكون دائمًا أفضل لاعب في العالم، وليس في أفريقيا فقط."

وتابع: "محمد صلاح فرعون مصري كبير، ويستحق كل الألقاب، وهو الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وقد استحقها كثيرًا على المستويين الأفريقي والعالمي. سأمنحه صوتي نظرًا لأدائه الرائع مع ليفربول."

