مدبولي عن الإيجار القديم: الخطأ الذي حدث ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

جدل تحكيمي حول هدف محمد صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

حقق فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت فوزًا صعبًا على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب "تورف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 عن طريق النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء احتُسبت بعد لمسة يد على لاعب بيرنلي، التونسي حنبعل المجبري.


ورغم فرحة جماهير ليفربول بالنقاط الثلاث، أثار الهدف جدلًا واسعًا بسبب دخول جيريمي فريمبونج لاعب "الريدز" منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت علّق على الواقعة في تصريحات لشبكة "givemesport"، قائلًا: في البداية لم أكن على علم بأن القانون قد تغير، فوجئت بعدم تدخل تقنية الفيديو في هذه اللحظة".

وأوضح هاكيت أن القانون الجديد ينص على أن اقتحام أي لاعب منطقة الجزاء أثناء تنفيذ زميله للركلة لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الهدف، إلا إذا كان لهذا اللاعب تأثير مباشر على حارس المرمى أو مسار الكرة.

وأضاف:"مايكل أوليفر (حكم المباراة) رأى أن دخول فريمبونج لم يؤثر على الحارس، وبالتالي احتُسب الهدف بشكل صحيح. ربما لأن دخوله جاء من الجهة اليمنى وليس من المنتصف، فلم يكن هناك تأثير واضح على حارس بيرنلي".

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط ثمينة جاءت بصعوبة بالغة، ليواصل الفريق رحلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما بقي بيرنلي دون نقاط مؤثرة في بداية موسمه.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ياسمين رئيس

بفستان مجسم .. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

إيمان العاصي

إيمان العاصي تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد قسمة العدل

بوستر فيلم فيها ايه يعنى

طرح إعلان فيلم فيها إيه يعني.. وهذا موعد عرضه بالسينمات

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

