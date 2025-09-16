جدل تحكيمي حول هدف محمد صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت فوزًا صعبًا على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب "تورف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 عن طريق النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء احتُسبت بعد لمسة يد على لاعب بيرنلي، التونسي حنبعل المجبري.



ورغم فرحة جماهير ليفربول بالنقاط الثلاث، أثار الهدف جدلًا واسعًا بسبب دخول جيريمي فريمبونج لاعب "الريدز" منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت علّق على الواقعة في تصريحات لشبكة "givemesport"، قائلًا: في البداية لم أكن على علم بأن القانون قد تغير، فوجئت بعدم تدخل تقنية الفيديو في هذه اللحظة".

وأوضح هاكيت أن القانون الجديد ينص على أن اقتحام أي لاعب منطقة الجزاء أثناء تنفيذ زميله للركلة لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الهدف، إلا إذا كان لهذا اللاعب تأثير مباشر على حارس المرمى أو مسار الكرة.

وأضاف:"مايكل أوليفر (حكم المباراة) رأى أن دخول فريمبونج لم يؤثر على الحارس، وبالتالي احتُسب الهدف بشكل صحيح. ربما لأن دخوله جاء من الجهة اليمنى وليس من المنتصف، فلم يكن هناك تأثير واضح على حارس بيرنلي".

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط ثمينة جاءت بصعوبة بالغة، ليواصل الفريق رحلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما بقي بيرنلي دون نقاط مؤثرة في بداية موسمه.