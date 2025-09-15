محمد صلاح يشارك فيديو عفويا مع ابنته كيان| شاهد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح رفقة ابنته كيان في فيديو عفوي، تقوم باحتضان والدها.

محمد صلاح

من جانب اخر، علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول على فوز فريقه على بيرنلي، بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 90+5.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت”: "المنافس كان صعبًا اليوم، وحاولنا جاهدين السيطرة على مجريات اللعب، لم يكن الأمر سهلاً، لكنني سعيد لأننا تمكنّا من تحقيق ذلك".

وأضاف: "لدينا بعض اللاعبين الجدد فى التشكيلة الأساسية، ويستغرق الأمر وقتًا للتأقلم مع أسلوب لعبنا، نحن نحاول جاهدين منحهم الثقة داخل الفريق".