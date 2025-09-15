متشيلش هم فوق همك.. حازم إمام يوجه رسالة لتريزيجيه

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، رسالة للاعب النادي الأهلي محمود تريزيجيه.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: “ملاحظ إن تريزيجيه عايز يبين للناس أنه جامد، لكن ميزة تريزيجيه وحلاوته في الجماعية، وإنه يلعب مع الناس”.

وتابع: “متشيلش هم فوق همك وألعب بجماعية مع الناس”.

وأضاف: “تريزيجيه سدد إمبارح 5 تسديدات واحدة بس المرمى، وفشل في محاولتين على المرمى تريزيجيه لاعب كبير ولكن في مشكلة بالنسبة له”.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.