وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بتزكيته نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بمناسبة تزكيته نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد حتى عام 2029.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الثقة تأتي امتدادًا لما تحظى به الكوادر المصرية من تقدير في مختلف الهيئات الرياضية القارية والدولية، بفضل ما توليه القيادة السياسية من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين، متمنيًا لأبو ريدة دوام النجاح في خدمة كرة القدم المصرية والعربية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

