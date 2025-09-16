قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ديمبيلي على أعتاب التاريخ.. الكرة الذهبية 2025 تقترب من جناح باريس سان جيرمان

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مسرح شاتليت في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر المقبل، حيث يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في نسخة جديدة تحمل الكثير من الترقب والإثارة. 

ومع اقتراب الموعد، يتصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي قائمة المرشحين بقوة لخلافة الإسباني رودري، المتوج بالجائزة في العام الماضي 2024.

ديمبيلي المرشح الأوفر حظًا

الجناح الفرنسي صاحب الـ28 عامًا قدم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان، حيث تألق بشكل لافت في بطولة دوري أبطال أوروبا التي انتهت باختياره أفضل لاعب في المسابقة.

إضافة إلى ذلك، نجح في حصد جائزة Onze d'Or مؤخرًا، ما جعله المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية وتحقيق حلم مسيرته الكروية.

وبعد ثلاث سنوات من فوز كريم بنزيمة بالجائزة، قد يسجل لاعب آخر من المنتخب الفرنسي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة العالمية.

الذكاء الاصطناعي يحسم الترشيحات

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أجرت شركة "Avisia" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي محاكاة تعتمد على المعايير التي وضعتها مجلة "فرانس فوتبول" لاختيار الفائز.

النتائج أظهرت أن ديمبيلي يملك فرصة بنسبة 72% للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، متفوقًا على أسماء بارزة مثل لامين يامال (57%)، فيتينا (40%)، محمد صلاح (39%)، ورافينيا (33%).

اللافت أن هذا الذكاء الاصطناعي سبق وأن توقع بنجاح هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024، وكذلك عدة تتويجات في مسابقات ملكة جمال فرنسا، ما يزيد من جدية هذه التوقعات.

التشويق مستمر حتى اللحظة الأخيرة

ورغم أن المؤشرات تصب في مصلحة نجم باريس سان جيرمان، إلا أن عنصر المفاجأة يبقى قائمًا، خصوصًا مع قرار "فرانس فوتبول" هذا العام بعدم إبلاغ الفائز بالكرة الذهبية مسبقًا، في خطوة تهدف إلى زيادة التشويق والإثارة خلال الحفل.

وبينما ينتظر ديمبيلي اللحظة الحاسمة، يتابع عشاق باريس سان جيرمان والجماهير الفرنسية عامة بشغف كبير، في أجواء قد تشهد ميلاد بطل جديد يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة الفرنسية.

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد