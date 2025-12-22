قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
برلمان

غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

معتز الخصوصي

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وفرض قانون المرور أيضا عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

قانون المرور الغرامات المالية الجديدة مخالفات المرور تجاوز السرعة المقررة على الطرق رجال المرور اللوحات المعدنية

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

