تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحمامصي: تعديلات نقابة المهن الرياضية متوافقة مع الدستور

حسن رضوان

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك وفق تقرير لجنة الشباب والرياضة.

وأكد الحمامصي في بيان له اليوم،  أن مشروع القانون المحال من الحكومة عبر مجلس النواب يعكس توجهًا واضحًا لتنظيم المهن الرياضية وفق أسس علمية ودستورية، لافتًا إلى أن التقرير البرلماني شدد على توافق التعديلات مع أحكام الدستور وتحقيقها توازنًا ضروريًا بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، وعلى رأسها استبدال مسمى «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يسهم في إزالة أي تضارب تشريعي، ويضع إطارًا قانونيًا محددًا للمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويعزز الانضباط المهني.

وأشار الحمامصي إلى أن إسناد اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة مهمة لضبط منظومة التأهيل، خاصة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، بما يضمن التنسيق المؤسسي ويمنع تضارب المعايير.

وأضاف أن التعديلات المتعلقة بتطوير الهيكل النقابي وتحديث الشعب النقابية تعكس وعيًا بالتغيرات المتسارعة في المجال الرياضي وظهور تخصصات جديدة، بما يسمح باستيعاب الكفاءات الشابة ومواءمة التنظيم النقابي مع المعايير الدولية.

وشدد النائب في ختام تصريحاته على أن مجلس الشيوخ يواصل دعمه للتشريعات الهادفة إلى تطوير الرياضة المصرية وبناء كوادر مؤهلة، بما يعزز مكانة مصر رياضيًا على المستويين الإقليمي والدولي.

الحمامصي نقابة المهن الرياضية الدستور النائب أحمد الحمامص مجلس الشيوخ المهن الرياضية

