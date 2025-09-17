مبابي يوضح موقفه من حضور حفل الكرة الذهبية ويدعم ديمبلي للفوز

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موقفه من حضور حفل جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 2025، مؤكداً أنه لن يتواجد في الحدث المنتظر، معربًا عن أمنيته بفوز زميله وصديقه عثمان ديمبلي بالجائزة.

يقام حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل في باريس، بمشاركة 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالجائزة المرموقة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

تصريحات مبابي

في مقابلة مع شبكة "سي بي إس سبورتس"، قال مبابي:

"للفوز بالبطولة، يجب الفوز بالألقاب، لذا عليّ مساعدة فريقي على تحقيقها، وبعد ذلك سنرى".

"سأكون سعيدًا إذا فاز عثمان ديمبلي، فهو صديقي وقد دعمته منذ البداية، سأتابع الحفل عبر التلفاز وأتمنى أن يتوج بها".





مبابي شارك أمس الثلاثاء في فوز ريال مدريد على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفي الفريق من ركلتي جزاء.

كانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد يدرس مقاطعة حفل الكرة الذهبية، كما فعل في العام الماضي دعمًا للاعبه فينيسيوس جونيور، بعد فوز رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة.

أبرز المرشحين

يتنافس على الجائزة 30 لاعبًا بارزًا، من بينهم:

كيليان مبابي (ريال مدريد)

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (ليفربول)

لامين يامال (برشلونة)