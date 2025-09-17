قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أسبوع واحد يفصلنا عن إعلان صاحب الكرة الذهبية 2025، الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام لأفضل لاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.

جدير بالذكر أن حفل الكرة الذهبية 2025، يقام يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

ما حظوظ محمد صلاح؟

يبرز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كأحد أبرز المرشحين، حيث قدم صلاح موسماً مميزاً من خلال تسجيله 29 هدفاً وصناعة 18 هدفاً، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 

لكن، كان حظه أقل في دوري أبطال أوروبا حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان، الأمر الذي أضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية. 

يُذكر أن صلاح تم ترشيحه للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين في السابق، لكن لم يُكتب له النجاح في الفوز بها.

الثنائي لامين يامال وعثمان ديمبيلي

يعد الثنائي لامين يامال وعثمان ديمبيلي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025. ديمبيلي، الذي انتقل إلى سان جيرمان، حقق نجاحات كبيرة في موسم 2024-2025، حيث فاز بجميع الألقاب تقريباً بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا. 

ومع ذلك، لم يتمكن من التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد خسارة فريقه في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

على صعيد الأداء الفردي، استطاع ديمبيلي تسجيل 35 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

أما بالنسبة لامين يامال، فقد كان له دور بارز مع منتخب إسبانيا، حيث ساهم في الوصول إلى نهائي دوري أمم أوروبا بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 5-4 في الدور قبل النهائي، وسجل هدفين في تلك المباراة. بالإضافة إلى ذلك، حقق يامال مع فريقه الكتالوني 18 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

تتضمن المعايير الرئيسية لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025:

الأهداف المسجلة

صناعة الأهداف

شباك نظيفة (لقاء يمتاز بالقدرات الدفاعية)

الكؤوس التي تم الفوز بها أو التنافس عليها

اللحظات الكبيرة في موسم 2024-25

السلوك والروح الرياضية

هذه المعايير ستساعد في تحديد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

ترتيب الكرة الذهبية 2025

حللت صحيفة "ذا أثليتيك" إحصائيات المرشحين الـ30 على جائزة الكرة الذهبية، مع تحديد اللاعبين أصحاب أول 10 مراكز كالآتي:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

محمد صلاح الكرة الذهبية 2025 ترتيب الكرة الذهبية 2025 حفل الكرة الذهبية 2025 المرشحين للكرة الذهبية 2025

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فيلم أوسكار عودة الماموث
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
أعراض مرض الشرايين المحيطية
