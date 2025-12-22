اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2025/2026.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 10 يناير 2026، وتستمر حتى 14 يناير 2026، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 10 يناير 2026، وتستمر حتى 14 يناير 2026.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من 15يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم 10 يناير وتستمر حتى 14 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم 10 يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.