قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس شديد البرودة ليلًا
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

اعتماد الجداول
اعتماد الجداول
الإسماعيلية انجي هيبة

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2025/2026.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 10 يناير 2026، وتستمر حتى 14 يناير 2026، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 10 يناير 2026، وتستمر حتى 14 يناير 2026.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من 15يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم 10 يناير وتستمر حتى 14 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم 10 يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

غرفة تطوير واستصلاح الأراضي

عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية وحسام ناجي وعمرو المرشدي وكلان

اتحاد الصناعات

السمالوطي رئيسًا لغرفة صناعة الجلود وزلط والحسيني وكيلين

حملة مكبرة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتجمع الأول

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد