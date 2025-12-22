تعليم جنوب سيناء يحقق مراكز متقدمة جمهوريًا في مسابقة التصميم الفني

حقق تعليم جنوب سيناء إنجازًا جديدًا بحصوله على مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقة التصميم الفني، إحدى مسابقات الطفولة للتربية الفنية، للعام الدراسي 2025–2026.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب غسان أيمن محمد، بمدرسة الأمل للتربية الخاصة التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، فيما حصلت الطالبة عائشة عصام الجارحي، بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التابعة للإدارة نفسها، على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في المسابقة ذاتها.

وقدم عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهنئة لتوجيه التربية الفنية بديوان المديرية، ولموجهي ومعلمي التربية الفنية، مشيدًا بالجهود المبذولة التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتقدمة.

وأكد أهمية ممارسة الأنشطة التربوية ودورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، وضرورة اكتشاف ورعاية مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية.

من جانبه، تقدم سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، بالتهنئة، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لدعم الأنشطة التربوية والثقافية، كما وجه الشكر لتوجيه ومعلمي التربية الفنية بالإدارات ، وللطلاب المتميزين.

كما وجهت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية بالديوان، الشكر لصفحة العلاقات العامة بالمديرية على الجهد المبذول والتعاون في رصد فعاليات وأنشطة التربية الفنية، مثمنة دور القيادات التعليمية ومعلمي التربية الفنية بتعليم جنوب سيناء.