لويس كامبوس: عثمان ديمبلي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية 2025

تحدث لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عن ترشح لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام، مؤكدًا أن الجناح الفرنسي قدّم موسمًا استثنائيًا يستحق التتويج.

قاد ديمبلي فريقه لتحقيق خماسية تاريخية شملت الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير.



وكان الفريق الباريسي قريبًا من تحقيق السداسية غير المسبوقة، لولا الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية 2025 بقيادة المدرب إنزو ماريسكا.

لم يتوقف تألق ديمبلي عند البطولات، إذ حصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "أونزي مونديال" بتصويت الجمهور بنسبة 32.5%، متفوقًا على لامين يامال (30%)، بينما جاء زميله كيليان مبابي ثالثًا بنسبة 12.5%.

في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، شدد كامبوس على أن ديمبلي هو الأحق بالجائزة: "باريس سان جيرمان لديه 9 مرشحين للكرة الذهبية، ونحن سعداء للغاية."

"هناك لاعبون آخرون قدموا مستويات مميزة مثل باركولا وباتشو، لكن ديمبلي اختير أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، لقد فاز بكل شيء."

"لو كان اسمه ميسي أو رونالدو لما كان هناك أي نقاش."

“إذا لم يفُز، فهذا لأن المصوتين غير مؤهلين لاختيار الأفضل. أنا أتحدث عن الموسم الماضي، لا عن مستقبل لاعبين مثل لامين يامال.”

من المقرر أن يُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2025 في مدينة باريس يوم الإثنين 22 سبتمبر الجاري، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الجديد بجائزة "بالون دي أور".