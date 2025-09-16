لاعب آرسنال يهدد إنجاز لامين يامال التاريخي في دوري أبطال أوروبا

يستهدف ماكس دومان، لاعب آرسنال الشاب، تحقيق إنجاز تاريخي أمام أتلتيك بلباو في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وسيصيح ماكس دومان جناح أرسنال أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا إذا شارك في مباراة أتلتيك بلباو.

دومان، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، يبلغ من العمر 15 عاما و259 يوما.

الرقم القياسي الحالي مسجل باسم لامين يامال نجم برشلونة عندما شارك أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر 2023 بعمر 16 عاما و83 يوما عندما لعب أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر.

ويعد هذا هو الموسم الثاني من نظام مرحلة الدوري، بمشاركة 36 فريقًا تلعب ضد ثمانية خصوم مختلفة، وفقًا لجدول زمني مرجح حتى يناير، ويتم ترتيبهم في جدول ترتيب واحد. تُقام الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع.