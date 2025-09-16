قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
رياضة

لاعب آرسنال يهدد إنجاز لامين يامال التاريخي في دوري أبطال أوروبا

ماكس دومان
ماكس دومان

يستهدف ماكس دومان، لاعب آرسنال الشاب، تحقيق إنجاز تاريخي أمام أتلتيك بلباو في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وسيصيح ماكس دومان جناح أرسنال أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا إذا شارك في مباراة أتلتيك بلباو.

دومان، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، يبلغ من العمر 15 عاما و259 يوما.

الرقم القياسي الحالي مسجل باسم لامين يامال نجم برشلونة عندما شارك أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر 2023  بعمر 16 عاما و83 يوما عندما لعب أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر.

ويعد هذا هو الموسم الثاني من نظام مرحلة الدوري، بمشاركة 36 فريقًا تلعب ضد ثمانية خصوم مختلفة، وفقًا لجدول زمني مرجح حتى يناير، ويتم ترتيبهم في جدول ترتيب واحد. تُقام الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

ماكس دومان آرسنال أتلتيك بلباو دوري أبطال أوروبا لامين يامال

