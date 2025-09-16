حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة: وحشتيني يا ماما

شارك الفنان حسام داغر متابعيه لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما لجأ إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج صورة جديدة تجمعه بوالدته الراحلة، ونشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وأرفق داغر الصورة برسالة مليئة بالحنين، كتب فيها: «وحشتيني أوي يا ماما، وحشتيني، لما لقيت الناس بتعمل الصور بالبرنامج ده لقيتها فرصة كويسة نتصور كإننا اتصورنا صورة جديدة سوا…»، متمنيًا لو وُجد برنامج يعيد له صوتها الذي اعتاد أن يسمعه في رسائل الصباح.

وأضاف: «يا ريت أرجع يوم واحد نتكلم فيه سوا تاني وأحكيلك اللي بيحصلي وآخد رأيك.. أنا حتى وأنا بكتب الكلام دموعي بتخوني… الله يرحمك يا حبيبتي».