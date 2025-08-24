قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أحمد إبراهيم

رحل عن عالمنا الممثل الشاب بهاء الخطيب بشكل مُفاجئ أثناء لعب كرة القدم، في خبر صادم لمحبيه ومتابعيه وأصدقائه من الوسط الفني.

من هو بهاء الخطيب

بهاء الخطيب من مواليد عام 1984 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006.

والتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج نظرا لحبه الشديد للتمثيل. 

عمل في بداياته بمجالي تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية وحصل على تدريبات وورش عمل مع عدد من الفنانين والمخرجين منهم مروة جبريل، وجوديتا سالم، لطفي لبيب، محمود الجندي، وعلي بدرخان.

وترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية، من أبرز أعماله: واحة الغروب، عائلة الحاج نعمان 2، نصيبي وقسمتك، لعبة نيوتن، فاتن أمل حربي، وفيلم صاحب المقام، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “المشوار” بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني. 

حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة بهاء الخطيب

وكشف الفنان حسام داغر تفاصيل وسبب وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية، وقلتلك هتحب قعدة بلكونتي على البحر على طول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلى، الجو دلوقتي صيف وحر... خلاص، لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة. الناس بتمشي فجأة إزاي كده؟! لا حول ولا قوة إلا بالله. دموعي ما نشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع، تقوم تمشي فجأة إنت”.

وتابع حسام داغر: “يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟! أنا عقلي هيجراله حاجة. الثبات والعقل والصبر من عندك يا رب. بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من وهو في مسرح الجامعة وقبل المعهد، وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتى مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل. لو كنت أعرف إنك هتمشي فجأة، كنت قابلتك وما فضلناش نأجلها. ليه يا رب؟! الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر من عندك يا رب”..

