يسرا المسعودي تكشف كواليس «سفاح التجمع»: تجربة مختلفة مليئة بالمفاجآت |فيديو

كشفت الفنانة يسرا المسعودي عن رأيها بخصوص المطالبات بحذف الأغاني والأعمال الفنية بعد وفاة أصحابها.

وقالت يسرا المسعودي في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري:

"أنا ضد تحريم الفن، فالفن ليس حرامًا، بل هو متنفس للحياة. وأحب الفن الهادف الذي يوصل رسائل قيمة، فبدون الفن تصبح الحياة مملة. كما أنني أعشق نجوم الزمن الجميل وأعمال الأبيض والأسود".

وأضافت: "أنا ضد المشاهد الجريئة، ومع جدًا مصطلح السينما النظيفة".

ويُذكر أن الفنانة يسرا المسعودي انضمت مؤخرًا إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.

وأكدت في تصريحها أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، إذ تضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، ووصفتها بأنها تجربة مشوقة ومتميزة. وأوضحت أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، متمنية أن تنال التجربة إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع فريق العمل كله، فالكواليس مليئة بالتعاون والإيجابية. وهذه هي تجربتي الرابعة مع المنتج أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتعاون مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

جدير بالذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.