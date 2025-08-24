وقع وهو بيلعب كورة .. تفاصيل وفاة الفنان بهاء الخطيب والوسط الفني ينعى الراحل

رحل عن عالمنا الممثل الشاب بهاء الخطيب بشكل مُفاجئ أثناء لعب كرة القدم، في خبر صادم لمحبيه ومتابعيه وأصدقائه من الوسط الفني.

وكشف الفنان حسام داغر تفاصيل وسبب وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية، وقلتلك هتحب قعدة بلكونتي على البحر على طول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلى، الجو دلوقتي صيف وحر... خلاص، لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة. الناس بتمشي فجأة إزاي كده؟! لا حول ولا قوة إلا بالله. دموعي ما نشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع، تقوم تمشي فجأة إنت”.

وتابع حسام داغر: “يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟! أنا عقلي هيجراله حاجة. الثبات والعقل والصبر من عندك يا رب. بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من وهو في مسرح الجامعة وقبل المعهد، وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتى مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل. لو كنت أعرف إنك هتمشي فجأة، كنت قابلتك وما فضلناش نأجلها. ليه يا رب؟! الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر من عندك يا رب”..

كما نعت الفنانة منة تيسير بهاء الخطيب بكلمات مؤثرة، وعلقت عبر حسابها على فيسبوك: "إيه الوجع ده يا صحبي؟! تمشي كده فجأة؟! مش مصدقة ولا مستوعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أطيب وأنضف الناس اللي عرفتهم، حياتي ما تغلاش على اللي خلقك. ربنا يصبر أهلك. الله يرحمك يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكتب المطرب محمد متولي: "يلا اتكلموا عنه قد إيه كان حلو وجميل وممثل شاطر وإنسان طيب وروحه حلوة. مع السلامة يا بهاء، مع السلامة يا حبيبي.. يا وجع القلب اللي حل. بهاء الخطيب راح لربنا".

وكشف السيناريست محمود جامايكا عن وفاة الممثل الشاب، حيث كتب عبر حسابه: "هتوحشني يا صاحبي.. يا أنضف خلق الله.. ما تغلاش على اللي خلقك. بس الغفلة وحشة. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا بهاء. صاحبي وأخويا وعِشرة عمري بهاء الخطيب في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوله فهو في أمس الحاجة للدعاء".

كما نعاه الفنان كريم سرور بكلمات حزينة قائلاً عبر حسابه على فيسبوك: "إيه الخبر السيئ ده؟! لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ربنا يرحمك يا بهاء يا حبيبي. اللهم نستودعك هذا الطيب الجميل، صاحب الروح الجميلة".

من هو بهاء الخطيب؟

بهاء الخطيب ممثل مصري وُلد عام 1984. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج. شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل، وجوديتا سالم، ولطفي لبيب، ومحمود الجندي، وعلي بدرخان.

من أبرز أعماله: مسلسل واحة الغروب ومسلسل عائلة الحاج نعمان (ج2) وفيلم صاحب المقام .