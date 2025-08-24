وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

توفي منذ قليل الفنان الشاب بهاء الخطيب، في خبر أعلن عنه صديقه الفنان حسام داغر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة قائلاً:ده لسه متكلمين انك تيجي تقعد معايا كام في اسكندريه.

وتابع، و قلتلك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول و رجعت اقولك خلينا في الشتا هيبقي احلي الجو دلوقتي صيف و حر.

استمل قائلا : خلاص لا بقه في شتا ولا صيف ولا حاجه الناس بتمشي فجاة ازاي كده لا حول ولا قوة الا بالله دموعي منشفتش من يوم تيمور و قلبي لسه موجوع تقوم تمشي فجاه انت يعني ايه وقع و هو بيلعب كوره مات انا عقلي هيجراله حاجه الثبات و العقل و الصبر من عندك يا رب".

وأضاف حسام داغر :بهاء الجميل المحترم الطيب اعرفه من وهو في مسرح الجامعه و قبل المعهد و برضه كبر قدامي".

وختم :"و كان ناجح في كل حاجه حتي مجاله و شغله الاساسي جمب التمثيل لو اعرف انك هتمشي فجاه كنت قابلتك و مفضلناش ناجلها ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجاه لا حول ولا قوة الا بالله الصبر من عندك يا رب ".

بهاء الخطيب ممثل مصري وُلد في عام 1984، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 2006، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل وجوديتا سالم ولطفي لبيب ومحمود الجندي وعلي بدرخان، ومن أبرز أعماله :صاحب المقام، عائلة الحاج نعمان ج2، واحة الغروب.