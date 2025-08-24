وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

علا محمد

توفي منذ قليل الفنان الشاب بهاء الخطيب، في خبر أعلن عنه صديقه الفنان حسام داغر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة قائلاً:ده لسه متكلمين انك تيجي تقعد معايا كام في اسكندريه.

وتابع، و قلتلك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول و رجعت اقولك خلينا في الشتا هيبقي احلي الجو دلوقتي صيف و حر.

استمل قائلا : خلاص لا بقه في شتا ولا صيف ولا حاجه الناس بتمشي فجاة ازاي كده لا حول ولا قوة الا بالله دموعي منشفتش من يوم تيمور و قلبي لسه موجوع تقوم تمشي فجاه انت يعني ايه وقع و هو بيلعب كوره مات  انا عقلي هيجراله حاجه الثبات و العقل و الصبر من عندك يا رب".

وأضاف حسام داغر :بهاء الجميل المحترم الطيب اعرفه من وهو في مسرح الجامعه و قبل المعهد و برضه كبر قدامي".

وختم :"و كان ناجح في كل حاجه حتي مجاله و شغله الاساسي جمب التمثيل لو اعرف انك هتمشي فجاه كنت قابلتك و مفضلناش ناجلها ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجاه لا حول ولا قوة الا بالله  الصبر من عندك يا رب ".

بهاء الخطيب ممثل مصري وُلد في عام 1984، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 2006، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدد من الورش الفنية مع مروة جبريل وجوديتا سالم ولطفي لبيب ومحمود الجندي وعلي بدرخان، ومن أبرز أعماله :صاحب المقام، عائلة الحاج نعمان ج2، واحة الغروب.

