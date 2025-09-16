قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيجما أولوموك التشيكي يضم محمد ياسر من الأهلي

إسراء أشرف

أعلن نادي سيجما أولوموك التشيكي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري محمد ياسر، قادمًا من النادي الأهلي ، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان ياسر قد لعب خلال الموسمين الماضيين معارًا إلى صفوف نادي تبليتسه التشيكي، حيث قدم أداءً لافتًا، ما جذب أنظار ناديه الجديد الذي قرر ضمه بشكل نهائي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بهذه الخطوة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، قائلاً: “أنا متحمس لوجودي هنا والانضمام إلى الفريق.”

وأضاف: "مررت بفترة صعبة عندما اضطررت للتدريب بمفردي، لكنني أعتقد أنني الآن في حالة جيدة وجاهز للمشاركة في المباريات قريبًا."

ويستعد سيجما أولوموك لخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الجاري، حيث سيقص شريط مبارياته بمواجهة قوية أمام فيورنتينا الإيطالي، في الثاني من أكتوبر المقبل.

محمد ياسر الأهلي سيجما أولوموك التشيكي

