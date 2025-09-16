إعلامي يصدم جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور: فيروس مش سهل

أعلن الإعلامي عمرو الدرديري عن أصابة نجم الاهلي أمام عاشور بفيروس A عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري: إن شاء الله الشفاء العاجل للاعب امام عاشور بعد إصابته بفيروس A، تقريبا الموضوع مش سهل يا جماعه ، ياريت الناس تدعيله بالشفاء.

وكان قد اكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام عاشور، لاعب الفريق اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.



وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.