طوارئ في الأهلي.. موقف إصابة زيزو والحالة الصحية لـ إمام عاشور

شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم، حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك عقب التعادل الإيجابي مع إنبي بهدف لمثله في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.



الخطيب تابع المران من خارج الملعب دون التحدث مع اللاعبين أو الجهاز الفني، واقتصر حديثه فقط على جلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

الأهلي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد، وثلاثة تعادلات، وهزيمة أمام بيراميدز، في واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ المسابقة.

مستجدات إصابات اللاعبين في الأهلي

أحمد سيد زيزو: خضع لأشعة سونار على العضلة الضامة، لكنها لم تكن كافية لتحديد الإصابة بدقة، ومن المقرر أن يجري أشعة رنين غدًا لتشخيص حالته بشكل كامل.

ياسر إبراهيم: شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابة في العضلة الأمامية، وأصبح جاهزًا لمباراة سيراميكا.

عمر كمال عبد الواحد: انضم إلى التدريبات الجماعية بعد جاهزيته البدنية الكاملة.

أحمد عبد القادر: يواصل برنامجه التأهيلي، مع احتمالية دخوله قائمة مباراة سيراميكا حال اكتمال جاهزيته.



أزمة صحية لإمام عاشور

وكشف الإعلامي أحمد شوبيرخلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور كان يعاني من قيء شديد قبل مواجهة إنبي، إلا أنه أصر على المشاركة معتبرًا الأمر نزلة برد في المعدة.



بعد المباراة، تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، حيث أكد الدكتور أحمد جاب الله وجود اشتباه في نزلة معوية تستلزم بقاءه تحت الملاحظة الطبية لثلاثة أيام. وأوضح أن اللاعب قد يعاني من مشكلة في جدار المعدة، ويخضع لمتابعة دقيقة من الجهاز الطبي.