الرئيس السيسي يوجه الشكر لفرنسا وبريطانيا وكندا لاعتزامها الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري

قررت إدارة الكرة بالنادي الاهلي تجميد مستحقات اللاعبين بالفريق الاول بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري .
وتعادل الاهلي مع انبي بهدف لمثله ليواصل نزيف النقاط في بطولة الدوري حيث حصد ٦ نقاط من المباريات الخمس التى خاضها في البطولة حتي الان 


علي جانب اخر ..أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المُقرر إقامتها في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري في إطار بطولة الدوري.

جاء هذا التحرك من رابطة الأندية بعد تلقيها طلبًا رسميًا من النادي الأهلي، الذي طالب فيه بضرورة وجود طاقم تحكيم دولي للمباراة، ضمانًا للحيادية وتحقيقًا لأعلى معايير العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الحاسمة.

ومن المتوقع أن يدرس اتحاد الكرة الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المباراة بسلاسة ونزاهة، حيث تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في مسار بطولة الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة من رابطة الأندية المحترفة لضمان تنظيم مباريات الدوري بأفضل شكل ممكن، وتجنب أي جدل قد ينشأ حول القرارات التحكيمية.

