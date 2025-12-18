لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب المقامة بقطر.

وسعى كلا المُنتخبين لإحراز أهداف ولكن تقنية الفار حالت دون ذلك.

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة السعودية ضد الإمارات في كأس العرب كالتالي:

تشكيل السعودية ضد الإمارات

تشكيل السعودية لمباراة الإمارات:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: محمد سليمان بكر، محمد أبوالشامات، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

يذكر أن السعودية قد هزم أمام الأردن بهدف نظيف في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب