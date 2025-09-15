الزمالك يشيد بمستوى لاعبه عقب مشاركته أمام المصري

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن إشادة مسئولي نادي الزمالك بلاعب الفريق عقب مشاركته امام المصري.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “الجهاز الفني للزمالك يشيد بمستوى محمد إسماعيل عقب المشاركة الأولى مع الفريق”.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.