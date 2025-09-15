وزير الشباب يلتقي بخريجي الدفعة الأولى من برنامج " كوادر الوزارة"

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالدفعة الأولي من خريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة" الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الشابة داخل مؤسسات الدولة.



وخلال اللقاء عبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى الذي يعتبرهم الثمرة الأولى في طريق النجاح نحو إعداد جيل جديد من شباب الوزارة المتميزين وتأهيلهم، وتنمية قدراتهم، وصقلهم لتولي مناصب قيادية بالوزارة تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان وإعداده للقيادة المستقبلية ٠



واستمع وزير الرياضة للعديد من خريجي الدفعة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتقديم كل ما لديهم من الإمكانيات والمهارات التي اكتسبوها والعمل بها من أجل وزارتهم خلال الفترات المقبلة.



كانت الدفعة الأولى من البرنامج قد تلقت فترة تدريبية مكثفة، كما تم تدريبهم على آليات القيادية وتنمية مهاراتهم لإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بالوزارة.