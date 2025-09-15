وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر تمكين المرأة للاتحاد العام لشباب العمال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر تمكين دور المرأة والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة .

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري تبعه عرض فيديو وثائقي عن اهم الأعمال التي أشرفت عليها المرأة داخل الاتحاد والتي جاء فيها تنظيم احتفالية كبيرة للأمهات المثاليات ، كما تم استعراض دورها الفعال في انتخابات مجلس الشيوخ والتي أقيمت مؤخراً.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا من جهتنا في وزارة الشباب والرياضة عملنا علي منح و إشراك المرأة في الأدوار القيادية

كما ساعدنا وقدمنا للمرأة المصرية كافة سبل الدعم لها عن طريق تقديم العديد من الدورات التعليمية والتدريبية الغير تقليدية للمرأة.

واضاف وزير الشباب أننا اصبحنا نتباهي بالاتحاد واعماله المتعددة والتي وصلت العضوية فيه ل"٧" ملايين عضو فعال وهو رقم ليس بالسهل ونسعي لزيادته وزياده أدواره داخل المجتمع المصري خلال الفترات المقبلة مثنياً وزير الشباب علي فكرة " جبر الخواطر " والتي تمس قلوبنا جميعا والتي تركز علي بث الانتماء وفعل الخير داخل كل بيت مصري .

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه " داعياً " جموع الشعب المصري الي التماسك والوقوف خلف القيادة السياسية وجيشنا العظيم من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار لبلدنا الحبيبة مصر .

والاتحاد العام لشباب العمال هو منظمة شبابية من اهم أهدافه تعزيز دور الشباب العامل في المجتمع المصري وتحسين ظروف العمل لهم ، ويبلغ عدد اعضاء اتحاد شباب العمال ٧ مليون عضو ويبلغ اجمالي عدد الأعضاء " المرأة " ٢١٦ الف مرأة عضوة فعالة في الاتحاد .

كما يقوم الاتحاد بتقديم العديد من الدورات التأهلية لسوق العمل المصري .



كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من الزيارات ومنها مجلس النواب والمحكمة العربية للتحكيم والتي افادت اعضاء الاتحاد كثيراً.