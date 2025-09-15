رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن باناثينايكوس اليوناني

وجّه نادي باناثينايكوس اليوناني الشُكر إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وكتبت الصفحة الرسمية لباناثينايكوس اليوناني عبر قيسبوك: “شكرا لك”.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي باناثينايكوس في التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت خلال الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي باناثينايكوس اليوناني، وضع المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على قائمة اهتماماته.

وأضافت أن باناثينايكوس يدرس ضم مصطفى محمد (27 عاما) ليحل محل لاعبه فوتيس يوانيديس، الذي يقترب من الانتقال إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.