احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن باناثينايكوس اليوناني

سارة عبد الله

وجّه نادي باناثينايكوس اليوناني الشُكر إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وكتبت الصفحة الرسمية لباناثينايكوس اليوناني عبر قيسبوك: “شكرا لك”.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي باناثينايكوس في التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت خلال الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي باناثينايكوس اليوناني، وضع المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على قائمة اهتماماته.

وأضافت أن باناثينايكوس يدرس ضم مصطفى محمد (27 عاما) ليحل محل لاعبه فوتيس يوانيديس، الذي يقترب من الانتقال إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي. 

روي فيتوريا باناثينايكوس نادي باناثينايكوس منتخب مصر

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

وزير التربية والتعليم

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

سفيرة مصر في ليلنجواي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس مالاوي

سفيرة مصر في ليلنجواي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس مالاوي

المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة المختصة تجري مقابلات مع المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات

قمة استثنائية بالعاصمة القطرية "الدوحة"

دبلوماسيون: قمة الدوحة رسالة للعالم بأنه لا تسامح مع أي اعتداء على الدول العربية والإسلامية

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

