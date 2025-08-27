نادِ يوناني مُهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي باناثينايكوس في التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت خلال الفترة الحالية.



وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي باناثينايكوس اليوناني، وضع المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على قائمة اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضافت أن باناثينايكوس يدرس ضم مصطفى محمد (27 عاما) ليحل محل لاعبه فوتيس يوانيديس، الذي يقترب من الانتقال إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي هذا الصيف.



وأوضحت أن مصطفى محمد له الأولوية لدى مسؤولي باناثينايكوس، حيث أنه يملك الخبرة الكافية بالنسبة لهم، كما أن الفريق يضم زميلين سابقين له هما بيدرو تشيريفيلا وألبان لافونت.



واختتمت أن لم يبدأ النادي اليوناني مفاوضاته مع نانت بعد، لكن من المرجح ألا يسمح النادي الفرنسي للاعب المصري بالرحيل بأقل من 10 ملايين يورو